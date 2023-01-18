الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم على جميع مدن الجمهورية

كشف خبراء الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع مدن الجمهورية، بداية من اليوم وحتى السبت المقبل.

حالة الطقس اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، وجود ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة، بدءا من اليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع خلال فترات النهار فقط على جميع محافظات الجمهورية، في حين يسود طقس بارد خلال فترات الليل، على جميع الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية السائقين على الطرق من عودة الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الصحراوية والرابطة بين المحافظات، والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية إلى سط سيناء، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-1-2023 فجاءت كما يلي.

- القاهرة 20 - 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 20 - 10

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 20 - 10

- كفر الشيخ 20 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 20 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 13 - 01

- الطور 21 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10