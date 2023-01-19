النواب اللبناني يفشل للمرة الـ 11 في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

للمرة الـ 11، فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما أسفرت الانتخابات التي أجريت قبل قليل، عن عدم حصول أي من مرشحي القوى السياسية على عدد الأصوات اللازم للفوز من الجولة الأولى للانتخابات، كما فقدت الجلسة نصابها القانوني قبل إجراء الجولة الثانية.

وعقد مجلس النواب جلسته الـ 11 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، صباح اليوم الخميس، برئاسة النائب نبيه بري، بحضور 110 نواب، أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات خلال جلسة اليوم، والتي لم تسفر عن حصول أي من المرشحين بعدد الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب.

37 ورقة بيضاء و30 ملغاة

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية «وطنية»، فقد حصل المرشح ميشال معوض على 34 صوتاً، وحصل المرشح عصام خليفة على 7 أصوات، وزياد بارود على صوتين، وإدوار حنين على صوت واحد، بينما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37، والأوراق الملغاة 30 ورقة.

بدأت الجلسة الـ 11 لمجلس النواب اللبناني الخميس، بالوقوف دقيقة حداداً على وفاة رئيس المجلس السابق، حسين الحسيني، وعضوين سابقين بالمجلس، ثم تم تلاوة النصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد وصلاحياته.

الجلسة تفقد نصابها القانوني قبل الجولة الثانية

ويلزم حصول أي من المرشحين على 86 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس النواب، خلال الجولة الأولى من الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، وحال تعذر ذلك، يتم إجراء جولة ثانية، بحضور ما لا يقل عن 86 نائباً، ويلزم حصول المرشح الفائز في هذه الجولة على 65 صوتاً.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن النائب نزيه متى، أنه غرد عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، قبل قليل من بدء الجلسة الـ 11 لمجلس النواب، قائلاً: «إذا كان هناك من عدول عن الاقتراع بالورقة البيضاء، فنأمل ألا يكون نابعاً من ردات الفعل والكيدية، لا بل من باب الانتماء والحس بالمسؤولية الوطنية».

يأتي فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل استمرار الانقسامات السياسية داخل البلاد، مما يعرقل حصول أحد المرشحين للرئاسة على الأغلبية البالغة 86 صوتاً، من إجمالي 128 نائباً في المجلس النيابي، وهي حصة لا يملكها أي فريق سياسي أو تحالف داخل البرلمان.