3 طالبات من مطروح في المراكز الأولى بمسابقات الاقتصاد المنزلي

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن فوز 3 طالبات بتعليم مطروح بالمراكز الأولى والمتقدمة في مسابقات الاقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عاليا بمختلف المسابقات التى تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

أسماء الفائزين في مسابقة الاقتصاد المنزلي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن الطالبة روان صافي عبد الحميد داوود بمدرسة المرازيق للفصل الواحد حققت إنجازا كبيراً بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل قطعة فنية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، كذلك حصلت الطالبة ريتاج عبد المنعم عبد الله بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم الاعدادية بنات علي المركز الثالث مكرر جمهوريا في ذات المسابقة عن انتصارات أكتوبر المجيدة للمرحلة الإعدادية، بينما حصلت الطالبة يمنى نبيل عبدالمجيد بمدرسة الضبعة الابتدائية علي المركز الرابع جمهورياً في مسابقة أفضل بحث للمرحلة الإبتدائية.

الاقتصاد المنزلي بمدارس مطروح

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلى منال عصفور موجه عام مادة الاقتصاد المنزلي والموجهات والمعلمات تقديراً لذلك الإنجاز وعرفانا بالجهد والإخلاص والتفاني في العمل وتحقيق المستوى المتقدم المتميز لطالبات تعليم مطروح في الاقتصاد المنزلي.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان له أن تفوق الطلاب والحصول المراكز المتقدمة في تلك المسابقات على مستوى الجمهورية يعد استمرارًا لسلسلة الإنجازات التي حققها تعليم مطروح في كافة الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأهدى مدير المديرية إنجاز الطالبات في مسابقات الاقتصاد المنزلي للواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.