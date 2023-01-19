محافظ المنوفية يلتقي 60 حالة إنسانية ضمن سلسلة «رد الجميل»

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 60 حالة من ذوي الحالات الإنسانية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءات «رد الجميل»، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ.

لقاءات محافظ المنوفية بالحالات الإنسانية

وسلم محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم وبطاطين تساعدهم على متطلبات حياتهم اليومية لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى تواجد مسؤولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة .

وحرص محافظ المنوفية على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، حيث أمر المحافظ بتسليم كرسي كهربائي لنجلة مواطنة من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتها بشكل طبيعي، فيما وجه وكيل وزارة الصحة بتحويل (3) حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة، الأولى مسن يبلغ من العمر 72عاماً بأبشيش في الباجور يعاني من سرطان بالرئة وأمراض بالعظام لمستشفى الجامعة، والثانية مواطنة من شبين الكوم تعانى من أمراض القلب وتحتاج إلى علاج على نفقة الدولة، والأخيرة مواطنة من ناحية تلا لديها ورم سرطاني بالغدة الدرقية، فيما أمر المحافظ بتحويل شاب من سنتريس إلى مستشفى أشمون العام يعاني من ضمور بالعضلات ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وكذا مخاطبة التأمين الصحي حيال (4) توأم من ذوي الهمم بناحية طنوب بتلا و(3) أطفال بمراكز شبين الكوم وبركة السبع ومنوف يحتاجون إلى علاج طبيعي وتوفير العلاج المناسب لهم.

وفي لفتة انسانية وخلال استماعه لشكوى مواطنة من ناحية كفر داود تلتمس تسهيل إجراءات عملية استئصال المرارة، وعلى الفور كلف المحافظ بتوفير سيارة لنقل المواطنة إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم لعمل اللازم مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية، موجها بإعداد خطاب عاجل للوزارة بشأن شاب يبلغ من العمر (35 عاما) يعاني من تليف رئوي مزمن وارتفاع في ضغط الشرايين لبحث إمكانية زراعة رئة له وممارسة حياته بشكل طبيعي.

صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من المواطنين

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث أسباب تأخير صرف معاش تكافل وكرامة لـ10 حالات إنسانية بنواحي أشمون وشنوان والشهداء وبركة السبع وشبراخلفون، كما كلف مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وصرف معاش إعاشة لـ (9) حالات مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة ، وكذا بحث حالة (6) مواطنين يلتمسون إضافة مواليد على بطاقاتهم التموينية لصرف السلع الغذائية المدعمة.

ومن أبرز الحالات الإنسانية، مواطن مسن بناحية ساقية أبو شعرة مركز أشمون أرمل مريض معاق بتشوه وتحدب شديد بالعمود الفقري وضمور بعضلات الظهر، وكذا مواطن بناحية سدود مركز منوف لديه ابن مريض بضمور العضلات دوشين ، ومواطن بناحية كفر الشبع مركز الشهداء يعول خمس من الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة «إعاقة بصرية»، وكذا مواطن بناحية ميت مسعود مركز شبين الكوم تعرض منزله لحادث حريق، ومواطن بناحية مصطاي مركز قويسنا أعزب مريض بضمور العضلات وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى مواطنة بناحية حي غرب شبين الكوم لديها أربعة أبناء اثنين منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومواطنة بناحية السادات لديها ثلاث من الأبناء أحدهما مريضة بورم خبيث بالغدة .