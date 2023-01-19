الفنان محمد التاجي يجري عملية جراحية.. والأطباء يسمحون بخروجه غدا

أجرى الفنان محمد التاجي عملية جراحية أمس، إذ أنه تعرض لوعكة صحية منذ أيام، دخل على إثرها إحدى المستشفيات .

تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي

وأكد أحد أقارب الفنان محمد التاجي، الذي قام بنشر صورة الفنان بعد العملية عبر حساب الفنان الشخصي«فيس بوك»، «الحمد الله رب العالمين، الخال بخير وبصحة جيدة بفضل الله والموضوع، عملية خفيفة والحمد الله، وبإذنه تعالي هيخرج من المستشفي بكرة، أو الجمعه بالكتير، ويرجع لشغله».

وأضاف «بإذن الله تعالى يخرج علشان يمتعنا في رمضان، بإذن الله تعالى أنا كنت معاه النهاردة لمدة أربع ساعات، ربنا يعافيه ويعفو عنه، ويديمك في حياتي يا أغلى الناس على قلبي، ولا يحرمني منك ابدا، ولا من هزارك ومناغشتك ليا، بحبك يا أجمل خال في الدنيا».

أخر أعمال الفنان محمد التاجي

وشارك محمد التاجي مؤخرا، في مسلسل «المتهمة» بطولة الفنانة درة، والذي عرض مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، فضلا عن عرض فيلم «واحد تاني»، الذي عُرض في جميع دور العرض بمصر خلال موسم عيد الفطر المبارك.