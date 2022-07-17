محمد التاجي: كفاية هدم في الرجال.. المرأة «مش مظلومة»

تحدث الفنان محمد التاجي، عن مطالبة عدد كبير من السيدات، بتعديل قانون الأحوال الشخصية لصالحهم، مؤكدا أن الرجل هو المقهور والمظلوم وليس المرأة.

محمد التاجي: الرجال مقهورة

وقال محمد التاجي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يدرك أن السيدات تطالب بتعديل، لأنهن تحصلن جميع حقوقهن، وأن الرجل هو المقهور والمظلوم، وليست المرأة، مشيرا إلى أنه يوجد شخصيات مشهورة تحرض السيدات على العنف ضد أزواجهن، وهذا ما يدمر الأسر المصرية.

بطلوا هدم في الراجل شوية

وأستطرد التاجي: «بطلوا هدم في الراجل شوية بقى أنا عارف إن هزعل الستات مني بس بقولهم حرام عليكم الرجل ميستحقش منكم اللي انتو بتعملوه نهائي، فيه ظلم كتير جاي على الرجل، وفيه ظلم كمان للست اللى بتطالب بقوانين تيجي على الراجل، لأن هي هتلاقي نفسها متضررة منها في الآخر».

مشاركة محمد التاجي في فيلم واحد تاني

وشارك محمد التاجي مؤخرا، في فيلم «واحد تاني»، الذي عرض في جميع دور العرض بمصر خلال موسم عيد الفطر المبارك، التي كانت تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، محمد التاجي، عمرو وهبة، محمود حافظ، شيكو