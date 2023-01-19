«السياحة»: الانتهاء من تنظيف 37 عمودا في صالة معابد الكرنك بالأقصر

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنّ فريق العمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار، التابع للوزارة، انتهى من أعمال تنظيف وإزالة الإتساخات من 37 عمودا من صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر، ضمن إطار مشروع ترميم معابد الكرنك.

«وزيري»: أعمال الترميم جاءت بأيادى مصرية

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، أنّ أعمال التنظيف والترميم جاءت بأيادي مصرية خالصة عن طريق مرممي المجلس الأعلى للآثار، الذين نجحوا في إظهار نقوش الأعمدة وألوانها الأصلية لأول مرة، عن طريق إزالة الإتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك.

النهوض بمنتج السياحة الثقافية والآثرية

وأشار فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنّ هذا المشروع ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بمنتج السياحة الثقافية، بما يعمل على خلق أنماط سياحية متنوعة، خاصة وأن شرائح السائحين الذين لديهم شغف لاستكشاف الحضارة والآثار المصرية، أكثر الشرائح التي لها طلب على زيارة المقصد السياحي المصري.

يذكر أنّ مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، بدأ في يوليو 2021، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بترميم وإظهار النقوش الأصلية لعدد 16 عمودا.