حظك اليوم الجمعة وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الاثني عشر برجا، وساقت تحذيرات لأصحاب بعض الأبراج وأخبار سارة لآخرون.

وفيما يلي، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم الجمعة 20 يناير، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 20-1-2023 على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الحمل، يشير إلى وجود القمر معاكس في منزل العمل لذا تنصحهم الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم برج الحمل 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

ابتعد اليوم عن المخاطر والمشادات العاطفية واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم برج الثور 20-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم برج الثور 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يساعدك اليوم أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

عليك أن تخطط بدقة.. كما أن تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للتقدم.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناءً بعملك وبإدارة ما تملك من مال، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 20-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتوتر والاندفاع، ويجب أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الأسد 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

حظك اليوم برج الأسد 20-1-2023 على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك.. تقوم بما عليك على أكمل وجه، وتحسن تنظيم وتوظيف جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

حظك اليوم برج العذراء 20-1-2023 على الصعيد المهني

تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا كملك واثق الخطى.

حظك اليوم برج الميزان 20-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم برج الميزان 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

حظك اليوم برج العقرب 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

حظك اليوم برج العقرب 20-1-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تبرز مواهبك وتجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم برج القوس 20-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، وقد يصيبك ذلك ببعض التشوش ومن المهم أن تنتبه لخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الجدي 20-1-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك روحا ابتكارية وتميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 20-1-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك، واعتن بصحتك.

حظك اليوم برج الدلو 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك، وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 20-1-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يمنحك اليوم سحرا وتألقا وحضورا، ويدفعك لمناقشة بعض الأفكار مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت 20-1-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الوضع الفلكي بالتركيز على دقة الأداء، وقد تميل اليوم للقيام بتنمية أعمال، ومن السهل أن تكسب دعم الزملاء أو رؤساء العمل.