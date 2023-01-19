«الداخلية»: ضبط 1326 قضية تموينية بينها قضايا حجب سلع غذائية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1326 قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تم ضبط 9 قضايا حجب "أرز أبيض"، 24 قضية بيع بأزيد "أرز أبيض"، 55 قضية عدم توريد أرز شعير، ضبط قضية حجب أعلاف، ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف، ضبط 12 قضية غش "أعلاف - أسمدة زراعية" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام، وكذا 7 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط 469 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط 397 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط 24 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف دون ترخيص بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 13.8 طن "سكر حر"، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

- ضبط قائد السيارة، حال سيره بنطاق محافظة الجيزة.. وبحوزته كمية قدرها 10 طن "سكر حر"، دون مستندات معبأة داخل عبوات تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق.

- ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدى .. بمحافظة الجيزة .. لتصرفه فى كمية قدرها 9.8 طن دقيق بلدى مدعم "مستندي" قام المذكور بالاتجار بها في السوق السوداء.

- ضبط المدير المسؤول عن مركز لتعبئة السكر الحر - بمحافظة بني سويف.. وبحوزته كمية قدرها 3 أطنان "سكر حر" بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء.

- ضبط المدير المسؤول عن محل بدال تموينى - بمحافظة الدقهلية.. لتجميعه كمية قدرها 3.3 طن "سكر - مكرونة - زيت" تموينية مدعمة مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

- ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "دون ترخيص" - بمحافظة المنوفية .. وبحوزته كمية قدرها 3 طن "اعلاف حيوانية".

وفى إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 55 قضية بمضبوطات بلغت 185.410 طن أرز شعير "مستندي".

وفى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتى أمن "دمياط والسويس" بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات، أسفرت الجهود عن ضبط عدد 3 قضايا بإجمالى مضبوطات 17900 لتر سولار - بنزين "عيني"، 259734 لتر سولار - بنزين "مستندي".

- ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كمية قدرها 11.250 طن "لحوم مجمدة مستوردة" دون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

- ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بمحافظة الشرقية.. وبحوزته كمية قدرها 5.550 طن "لحوم مجمدة مستوردة - مقطعات دواجن" دون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط 54 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 11717 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية.