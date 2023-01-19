«الداخلية» تنفذ 273 حكما قضائيا «هجرة غير شرعية وتزوير» خلال 24 ساعة

ضبطت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط عدد 1807 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط (7) قضايا.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1807) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ضبط (3) قضايا فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ عدد (273) حكم قضائى متنوع، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.