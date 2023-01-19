رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تنفذ 273 حكما قضائيا «هجرة غير شرعية وتزوير» خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:45 ص | الخميس 19 يناير 2023
أرشيفية

أرشيفية

ضبطت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط عدد 1807 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط (7) قضايا.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1807) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ضبط (3) قضايا فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ عدد (273) حكم قضائى متنوع، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (4) قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

اقرأ المزيد:

إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ اليوم

مسؤول سابق بالحماية المدنية: عدم صيانة السخان قد تؤدي إلى حوادث تسبب الوفاة

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بمحافظة بني سويف

حوادث اليوم: مقتل شاب أمام منزله في كرداسة وضبط هارب من 14 سنة سجنا

إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في حوادث متفرقة بكفر الشيخ
بقلم محمد بركات