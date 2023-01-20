القصة الكاملة لسرقة حنفيات ومواسير من مسجد في حلوان.. فيديو وثق الواقعة

24 ساعة مرت على تداول فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة الموجود خارج مسجد في منطقة عرب غنيم، بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بعد واقعة سرقة بعض الأشياء في صلاة الفجر، إذ دلف أحد الأشخاص واختبأ بدورات المياه لحين انصراف المصليين ونفذ جريمته.

المسروقات

ساعات قليلة، كانت فاصلة لاكتشاف واقعة السرقة من قبل «كمال ي» 66 سنة بالمعاش وإمام متطوع للمسجد، الذي حضر إلى ديوان قسم شرطة حلوان، وأمام المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، أدلى بملابسات الواقعة بسرقة بعض الاشياء الخاصة بالمسجد، وبالانتقال والفحص تبين ان المسروقات عبارة عن عدد 6 مواسير نحاسية خاصة بتكييفات المسجد وعدد 3 حنفيات مياه.

المتهم سوابق

وفقًا للتحريات التي أشرف عليها العقيد حسن السيسي مفتش مباحث حلوان، تم ضبط المتهم، وثبت إن وراء إرتكاب الواقعة المتهم «علي م ع ن» وشهرته «علي العجمي» 35 سنة عاطل، ومقيم عرب غنيم حلوان السابق ضبطه واتهامه في قضيتين أخرتين رقم 3382 لسنة 2010 مخدرات التبين، وتم بضبطه.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بالاستيلاء علي المسروقات وتقطيعها تمهيدًا لبيعها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يوماً، كما أمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لاجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية يقول المحامي رامي عبدالمنعم الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن» أن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، مضيفًا أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.