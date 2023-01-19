البنا يكشف تفاصيل حصول المتفوقين على عضويات مراكز الشباب بالمجان

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّه تمت الموافقة على الاقتراح المقدم منه، بشأن منح عضويات مجانية في مراكز الشباب والأندية للطلاب المتفوقين دراسيا، في الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم للتنفيذ.

مجلس النواب

وأضاف البنا، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الاقتراح تم مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوي يوم 19 ديسمبر الماضي، ولاقى قبولا وتوافق اللجنة ووزارة الشباب والرياضة وممثلي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والجميع اتفق على أهمية تنفيذه لدعم وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وكتكريم للطلاب المتفوقين.

وتابع بأنّ وزارة الشباب والرياضة، أكدت أنها بصدد تعديل اللائحة الخاصة بمراكز الشباب، وسيتم مراعاة وضع بند يسمح بعمل عضويات مجانية استثنائية للطلاب المتفوقين في الجامعات والمدارس، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة؛ لمتابعة تعديل اللائحة، وتنفيذ الاقتراح برغبة وتوصيات لجنة الاقتراحات والشكاوي.

عضويات مجانية في الأندية

ولفت إلى أنّ مناقشات اللجنة للاقتراح، شهدت التأكيد التيسير على الشباب عموما وفتح مراكز الشباب لهم لتشجيعهم على ممارسة الرياضة للقضاء على السمنة، ولأهمية ممارسة الرياضة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وطالب البنا، بتفعيل اللائحة الداخلية لمراكز الشباب فيما يتعلق بنص يمنح عضويات استثنائية لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ولأسر الشهداء، تكريما لهم.