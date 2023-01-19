قرار عاجل من «النواب» بمنح عضويات مجانية في الأندية للطلاب المتفوقين

وافق مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن عمل عضويات مجانية بالأندية ومراكز الشباب لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين دراسيا، في ضوء تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن الاقتراح وما تضمنه من توصيات، على أن يتم إحالة التقرير إلى الحكومة للتنفيذ.

وقال النائب محمد رضا البنا، مقدم الاقتراح، إن ّالهدف من الاقتراح هو تكريم ودعم الطلاب المتفوقين دراسيا في المدارس والجامعات، بعمل عضويات مجانية لهم في الأندية ومراكز الشباب، وذلك من شأنه تحفيز وتشجيع الطلاب على التفوق وإحساسهم بالتقدير اللازم من قبل الدولة، وتشجيع ممارسة الرياضة، وذلك وفقًا لتقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراح عمل عضويات مجانية بالأندية ومراكز الشباب لطلاب المدارس والجامعات المتفوقين دراسيًا.

«حقوق إنسان النواب»: الشباب يحظى بدعم من الرئيس

وأضاف البنا، أنّ الشباب يحظى بدعم واهتمام كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على دعم وتمكين الشباب، وهذا الاقتراح يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم والرعاية اللازمة لطلابنا، ومنح عضوية مجانية للمتفوقين في مراكز الشباب والأندية ستكون خطوة إيجابية ستشجع الطلاب والنشء على التفوق والتميز في كل المراحل التعليمية.

وأشار التقرير، إلى أنّ ممثل وزارة الشباب والرياضة توافق مع المقترح، وقال إن لائحة مراكز الشباب الحالية لا تسمح بالعضويات المجانية حتى ذوي الاحتياجات الخاصة تكون بتخفيض، ومراكز الشباب تسمح بتواجد الطلاب وممارسة الأنشطة الرياضية، مستطردا: «حاليا بصدد تعديل لائحة مراكز الشباب وسيؤخذ هذا الاقتراح في الاعتبار بأن تكون هناك عضويات للمتفوقين دراسيا».

وقال الدكتور محمد حسانين، ممثل وزارة التعليم العالي، إن المتميز لابد أن يتم رعايته وتخصيص منحة رياضية له أيضاً وليس فقط عضوية مراكز الشباب، ويتم تشجيعهم، مشيدًا بالاقتراح ودعا إلى سرعة تنفيذه.

مطالبة بتفعيل المادة 7 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب

من جانبه، أشار النائب محمد رضا البنا مقدم الاقتراح برغبة، إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بالطلاب المتفوقين رياضيا والذين يحققون إنجازات وبطولات ومنحهم عضويات وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما طالب البنا، بتفعيل المادة 7 من لائحة النظام الاساسي لمراكز الشباب، بقبول العضوية العاملة لشهداء أو ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ولذوي الإعاقة والأقزام مع تطبيق الإعفاءات الواردة بالمادة 7 من اللائحة.

وأشار التقرير إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت على الاقتراح برغبة وتوصي وزارة الشباب والرياضة بتعديل لائحة مراكز الشباب لإدراج عضوية المتفوقين دراسيا، على أن يتم وضع معايير واضحة لذلك.