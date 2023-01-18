وكيل «شكاوى النواب»: رفع سعر توريد القمح يسهم في زيادة الرقعة الزراعية

أشاد النائب نافع عبد الهادي وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من 1000 إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه قرار صائب وجاء في توقيت مهم جدا.

وأضاف «عبد الهادي»، في بيان، أن القمح من السلع الاستراتيجية، والقرار سيشجع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاج القمح، كما أنه يساعد على تشجيع الزراعة الوطنية.

وأوضح وكيل لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، أن هناك اتجاه عام لدى الحكومة لتحفيز المزارعين، إضافة إلى أنها ستسخر كل إمكاناتها لزيادة الأراضي الزراعية.