تنظيم ورشة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية في القليوبية

أعلنت نجلاء الفرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان بالقليوبية انطلاق ورش عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لرفع الوعي بمخاطرها، إذ جرى تنظيم ورشة بمركز شباب قرية سندبيس التابعة لمركز القناطر الخيرية.

حاضر بالورشة أحمد عبدالجيد مدير وحدة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والمستشارأحمد نصر المستشار القانوني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونجلاء الفرماوي رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية

رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

وأكد المحاضرون خلال الورشة أنها تأتي في إطار رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأن القليوبية تعتبر من ضمن 11 محافظة مصدرة للهجرة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

كما ناقشت الورشة وفق بيان وحدة حقوق الانسان بالقليوبية عدة محاور دارت حول التعريف بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021

كما ناقشت الورشة التداعيات والأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، واستعرض فريق عمل المجلس القومي الجهود والتدابير المبذولة من قبل الدولة للقضاء عليها، نظرًا لتأثيرها على العديد من مبادئ، ومعايير حقوق الإنسان وتماشياً وإنفاذاً لبنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تطرقت الورشة للتعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وآليات العمل به ومنظومة تلقي الشكاوى بالمجلس.

استهدفت الورشة مجموعة من الفئات منها الشباب، والعمد والمشايخ والعاملين بالأوقاف والكنيسة وموظفي المحليات والشباب والرياضة والسيدات العاملات وربات البيوت، فضلاً عن الاستماع إلى آراء المشاركين من خلال تقديم وطرح المقترحات والتوصيات حول تلك الظاهرة وسبل الحد منها.

وتعد هذه الورشة ثاني ورش العمل التي تمت بالتنسيق والتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ومديريات الشباب والرياضة، والأوقاف، والكنيسة ووحدة حقوق الإنسان بمجلس مدينة القناطر الخيرية.