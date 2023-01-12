خريطة معارض «أهلا رمضان» لتخفيض السلع في سوهاج.. اعرف الأماكن

حددت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، أماكن معارض «أهلا رمضان»، للسلع الغذائية والأماكن التي تتعاون مع المديرية داخل مدينة سوهاج وخارجها، التي بلغت 78 منفذا ثابتا ومتنقلا وفقا لتصريح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج لـ«الوطن».

أماكن معارض «أهلا رمضان»

حدد محمد إبراهيم، أماكن معارض «أهلا رمضان»، للسلع الغذائية الثابتة بمدينة سوهاج ستكون ـ

أمام الاستاد الرياضى بمدينة ناصر بحى شرق.

شارع سيتى بحى غرب سوهاج.

ميدان العارف بالله بحى غرب.

شارع الجرجاوية بحى غرب .

منافذ بيع أهلا رمضان

بينما سيتم قريبا افتتاح منافذ لمعارض «أهلا رمضان»:.

مركز جرجا بجوار مجلس المدينة.

مركز المنشاة بجوار مجلس المدينة.

مركز المراغة بجوار مجلس المدينة.

مركز ساقلتة بجوار مجلس المدينة.

مركز أخميم بجوار مجلس المدينة.

مركز البلينا بجوار مجلس المدينة.

بينما مراكز طما وطهطا وجهينة يتم عرض سلع «أهلا رمضان»، عبر منافذ بيع النصف جملة.

منافذ متنقلة «أهلا رمضان»

وكشف إبراهيم، إنه جرى التعاون مع عدة جهات لتوفير السلع الغذائية لـ «أهلا رمضان» للمواطنين، تسهيلا من المديرية للوزارة، بينها منافذ ثابتة وأخرى متحركة، وهى:.