عناوين منافذ بيع السلع الثابتة والمتنقلة في الجيزة.. أسعار مخفضة

تتيح محافظة الجيزة، العديد من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين، حيث توفر المنافذ السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز منافذ السلع الثابتة والمتحركة التي تشرف عليها محافظة الجيزة وبيعها للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

منافذ السلع الثابتة بمحافظة الجيزة

وذكرت محافظة الجيزة في بيان لها، أبرز عناوين منافذ السلع الثابتة والمتنقلة.

-معرض أهلا رمضان في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-شادر ثابت لبيع السلع الغذائية بمركز ومدينة كرداسة.

-شادر ثابت في مركز ومدينة منشأة القناطر.

-منفذ للسلع الأساسية في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي.

-منفذ بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية.

-منفذ للسلع الأساسية بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت في أبو النمرس.

-منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية.

-منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق.

-منفذ ثابت في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.

أماكن تمركز أبرز منافذ السلع المتنقلة

-شارع همفرس في بولاق الدكرور

-247 عمارة 6 أكتوبر

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط

-شارع المحطة – العياط

-شارع المطار بجوار معهد القلب – إمبابة

-مركز ومدينة البدرشين

-أمام المحكمة بمركز العياط

-أول شارع المنشية طوابق فيصل

-شارع النصر في إمبابة

-كعابيش الطوابق فيصل

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

-50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

-شارع المطار بشتيل الوراق

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

-الشوبك الشرقي الصف

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

-مدخل المستقبل أكتوبر

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين