عاجل.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الجيزة

ضربت أمطار غزيرة محافظة الجيزة، إذ تظهر السحب المنخفضة، والغيوم في سماء المحافظة، فيما كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت سرعة الرياح في المحافظة، ستصل إلى درجات عالية، مع سقوط الأمطار.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون باردة في الصباح الباكر، وخلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، في حالة الطقس اليوم، وفق ما كشفته في بيان صادر عنها.

ومن المتوقع أن حالة الطقس غدا، حتى نهاية الأسبوع الجاري، تشهد أجواء لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.