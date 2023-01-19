«مصر الخير» و«القومي للمرأة» يوقعان بروتوكول تعاون ضمن «مبادرة مصرية»

وقّعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور عي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مذكرة تفاهم بين المجلس القومى للمرأة ومؤسسة «مصر الخير» للتعاون في مجال دعم التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات ضمن «مبادرة مصرية»، بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والمهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد بالمؤسسة.

المجلس القومي للمرأة ومؤسسةمصر الخير

وقالت مرسي، إنّه بتوقيع المذكرة اليوم نزرع شجرة خير جديدة بالتعاون مع مصر الخير، ونبدأ صفحة جديدة تحتاج تكتاف المنظمات والهيئات المختلفة، مشيرة إلى أن «مبادرة مصرية» بدايتها زرعة صغيرة، ونأمل من خلال التعاون مع المؤسسة أن ندخل كل بيت مصري، من خلال المتطوعين واللجان على أرض الواقع.

وقال الدكتور علي جمعة، إنّ الدكتورة مايا تضرب المثال الأعلى في عمارة الأرض التي أمرنا الله بها، موجهًا الشكر لها على مجهوداتها في الخير، مشيرا إلى أن توقيع البرتكول يأتي من منطلق تحمل المرأة المرأة المعيلة حمل شديد، وأنّ المرأة تتعامل من منطلق الحب، قائلا: «وتعانوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان»، مشيرا إلى أن تشغيل المرأة المعيلة يبدأ شيئًا فشيئا.

الدكتورعلي جمعة مفتي الديار المصرية السابق

وأضاف جمعة، أنّ الشراكة مع القومي للمرأة فخر لمؤسسة مصر الخير ، مشيرا الى أن مصر الخير حققت نجاح على مدار 15 عامًا من العمل الخيري، وغايتنا من هدا البرتوكول غير متانهية، ونستهدف تغطية كافة الجمهورية والمستحقين، ثم نتجه إلى البلدان العربية والأفريقية والآسيوية، فمصر دائماً سباقة بالخير، مؤكدا أنّ مصر قادرة على تجاوز الازمات ومحفوظة بجيشها على مر التاريخ، فهي بلد فريد ذكر في القرآن 5 مرات.

وأشار إلى أنّ المؤسسة أُطلق عليها اسم «مصر الخير»؛ لأنّ مصر خيرها كثير، فمصر غوث البلاد وملجأ العباد، وقال عنها عمرو بن العاص «ولاية مصر تعدل الخلافة»، وندعو الله أن تظل كذلك.