تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان والهلال والنصر اليوم

ساعات قليلة وينطلق لقاء يترقبه مشجعو كرة القدم حول العالم، بين فريق باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023، على أرض استاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر، الليلة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

وفي السطور التالية نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر السعودي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتذاع المباراة عبر شبكة قناة بي إن سبورتس الرياضية، كما تبث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية، على قناة SSC 1 HD.

تردد SSC على نايل سات

التردد: 11055

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

معامل التصحيح 2/3.

تردد قناة SSC على عرب سات

تردد القناة: 12418.

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ¾. ت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد: 11055

معدل الترميز: 27500

معدل استقطاب: أفقي

معامل التصحيح 2/3

وتجمع مباراة باريس سان جيرمان والهلال والنصر بين ليونيل ميسي نجم الفريق الفرنسي، وبين كرستيانو رونالدو المتنقل حديثا إلى الدوري السعودي.