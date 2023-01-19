سفير سنغافورة يزور ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية

استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، سفير سنغافورة لدى القاهرة، في إطار جولته التفقدية لزيارة المشروعات المقامة بمنطقة شرق بورسعيد، وكان في استقباله اللواء محمد أحمد مساعد نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية.

شرح تفصيلي عن المنطقة الاقتصادية

وقدم «أحمد» شرحاً وعرضاً عن المنطقة الاقتصادية وموانيها والمناطق الصناعية التي تضمها المنطقة، والمشروعات المقامة، كما شرح الحوافز والمنح الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تفقد المنطقة الصناعية

وعقب انتهاء العرض التقديمي تفقد السفير ميناء شرق بورسعيد والأرصفة الجديدة والمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية، وتوجه لأحد المصانع المقامة فعليًا بالمنطقة الصناعية، وتفقد خطوط الإنتاج بالمصنع.

وخلال الزيارة الميدانية استمع سفير سنغافورة لعرض تفصيلي عن المنطقة الصناعية ومشروع توطين صناعة السيارات، وأعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعيه وظهيرها.

الإقبال مستمر على سفينة لوجوس هوب

من جانب آخر يستمر الإقبال على سفينة الكتب لوجوس هوب المكتبة العائمة بميناء بورسعيد السياحي التى تزور بورسعيد في الفترة من حتى 23 يناير الجاري حيث تجاوز الإقبال من أهالي بورسعيد وأبناء المحافظات الأخري 40 ألف طبقا لآخر تصريح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس