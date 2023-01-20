«تسويق السياحة»: إقبال كبير على الجناح المصري بمعرض إسبانيا

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك إقبالًا كبيرًا على الجناح المصري في معرض الفيتور السياحي المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الجاري، لافتًأ إلى أن الزوار كانوا يستفسرون عن آليات تسيير رحلات لمصر خلال العام الجاري.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة الأسبانية أعلنت عن تسيير رحلات للأقصر وأسوان خلال هذا العام، لافتا إلى أنه وفقا لمعدلات الطلب على زيارة الأقصر ووفقا للاتفاقات المبدئية التي أبرمتها الفنادق وشركات السياحة المصرية مع وكالات السياحة الأسبانية، فإن أعداد السياح الأسبان الوافدين للأقصر هذا العام سيكون أعلى من الذين زاروها خلال عام 2022 بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 %.

وأوضح أنه وفقا لحجم الاتفاقات التي تم إبرامها ومعدلات الطلب من السوق الإسباني فإن أسبانيا ستحتل وللعام الثالث على التوالي المركز الأول في إرسال السياح إلى الأقصر، لافتا إلى أن هناك طلبا كبيرا أيضا من دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية على زيارة مصر خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عقد العديد من اللقاءات مع وكالات السياحة الأسبانية ووعد بحل أية أزمات تواجه قدوم السياح الأسبان لمصر، لافتا إلى أن لجنة السياحة الثقافية عقدت أيضا العديد من اللقاءات مع المهنيين من السوق الإسباني وتم الترويج خلال تلك اللقاءات لمنتج السياحة الأثرية والثقافية.

يشار إلى أن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص يشارك حاليا بمعرض الفيتوري السياحي بأسبانيا وهو ثالث أهم معرض سياحي في العالم وذلك بجناح يبلغ مساحته 297 مترا مربعا يشارك به 32 فندقا وشركة سياحية بالإضافة إلى شركة طيران آير كايرو.