رئيس لجنة تسويق السياحة: مشاركة مصر في معرض «الفيتور» بإسبانيا ستكون متميزة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مشاركة مصر في معرض ««الفيتور» المقام في العاصمة الإسبانية مدريد ستكون متميزة، خاصة وأن السياحة الأسبانية هي رقم في التدفق لمصر هذا العام، والأكثر إقبالا من حيث العدد إلى مصر بمعدل 12 إلى 14 طائرة أسبوعيا في السياحة الثقافية.

السوق السياحي المصري

وأوضح «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على قناة dmc، أن السوق السياحية المصرية لا يقف على أحد ولديه البديل دائما، لافتا إلى أن السائح الإسباني ذو ثقافة، ويأتي لمصر من شهر 6 حتى شهر 12، ومن المهم أن تحرص مصر على المشاركة في المعرض هذا العام من خلال جناحها الخاص.

جودة الطرق

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن جناح مصر في معرض السياحة يستعرض جودة الطرق التي حدثت في مصر مؤخرا، والطريقة التي تحولت بها الأقصر وأسوان والغردقة إلى مدن خضراء، وكذلك استعراض كم الاكتشافات الكبيرة التي حدثت في ملف الآثار المصرية مؤخرا.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.