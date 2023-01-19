إخلاء منزل في الإسكندرية بعد انهيار جزئي وإصابة مسن وزوجته

انهار جزء من عقار قديم بشارع مسجد الصالحين بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وتحركت الأجهزة الأمنية بعد تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا بذلك، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي التخصصي لتلقي العلاج، وإخلاء المنزل من السكان لتشكيل لجنة لمعاينة العقار.

خروج المصابين

وقال الدكتور صلاح الحصاوي، مدير مستشفى العجمي التخصصي في الإسكندرية لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن الإسعاف نقلت الحالتين إلى المستشفى، وهما: محمد عبدالجليل عبدالصمد 60 سنة، بالمعاش، وزوجته رقية سعد إبراهيم مقلد 55 سنة، وتعمل بمستشفى العجمي، وأجريت لهما الإسعافات الأولية، وخرجا من المستشفى.

حى العجمي يتدخل بإخلاء العقار

في نفس السياق، قال حامد متولي، سكرتير عام حي العجمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحي تحرك إلى مكان الحادث سريعًا، وتم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل وتقرر إخلاء سكان العقار من قاطنية دون المنقولات، وهو عبارة عن طابق أرضي غير مأهول بالسكون، وطابقين علوي، بهما 4 أفراد، وتم اتخاذ قرار الإخلاء وسيتم عرض قرار اللجنة بحالة العقار، إن كان يحتاج إلى ترميم أو إلى قرار إزالة حسب ما ستقررة لجنة الإدارة الهندسية.