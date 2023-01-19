الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه في 6 أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، الإنتهاء من تنفيذ أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، في خط 300 مم، المغذي لمنطقة غرب سوميد.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، خلال تصريحات خاصة لـ« الوطن»: انتهينا بفضل الله من الإصلاح وأعمال الصيانة، حيث تحركت جميع الأجهزة المعنية بالأمر، للوقوف على أسباب الكسر، وعمل الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة أعلن الطوارئ فور ورود بلاغ بالكسر المفاجئ، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال إصلاحه، الأمر الذي تسبب في قطع المياه لعدة ساعات عن منطقة غرب سوميد والمجاورات بداية من «1، 2،10،9،8،7،3، 11.12.13.14» .

وكان الجهاز أهاب بالسكان وأصحاب المحلات والمتاجر، توفير كل احتياجاتهم من المياه لحين إصلاح الكسر، ولطلب أي مياه من الجهاز، التواصل فورا مع الجهاز لتوفير المياه المطلوبه، وكان جهاز تنمية المدينة، أعلن أنه على أتم استعداد لتوفير المياه اللازمة للسادة المواطنين، في أي وقت للوفاء بالتزاماتهم.

انقطاع المياه في بعض المناطق

في غضون ذلك، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة مساء غدا لمدة 24 ساعة، بمناطق (منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة) بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو، وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 20-1-2023 ولمدة 24 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيام جهاز 15 مايو باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسي و محابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرفع المشروع الأمريكي.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرج الاتصال بالخط الساخن 125.