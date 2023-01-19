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جهاز 6 أكتوبر: الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه خلال دقائق

كتب:

أيمن حمزة
02:08 م | الخميس 19 يناير 2023
مياه الشرب.. تعبيرية

مياه الشرب.. تعبيرية

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بدء التعامل مع كسر مفاجئ في خط 300 مم، المغذي لمنطقة غرب سوميد، وقالت مصادر بجهاز تنمية المدينة، إنه سينتهي الإصلاح وأعمال الصيانة خلال ساعات قليلة، حيث تحركت جميع الأجهزة المعنية بالأمر.

من جانبه أعلن جهاز المدينة، حالة الطوارئ لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال إصلاح الكسر، الأمر الذي سيؤدي إلى قطع المياه لعدة ساعات عن منطقة غرب سوميد والمجاورات بداية من «1، 2،10،9،8،7،3، 11.12.13.14» .

توفير احتياجات المواطنين من المياه لحين إصلاح الكسر

وأهاب جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالسكان وأصحاب المحلات والمتاجر، توفير كافة احتياجاتهم من المياه لحين إصلاح الكسر، ولطلب المياه من الجهاز، من خلال التواصل فورا معه، لحين إصلاح الكسر المفاجئ.

استعداد لتوفير المياه اللازمة للسكان 

وأوضحت المصادر، أن جهاز تنمية المدينة على أتم الاستعداد لتوفير المياه اللازمة، للمواطنين، في أي وقت للوفاء بالتزاماتهم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.