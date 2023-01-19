ماجد المهندس يقبل أرض مدينة البصرة عند وصوله لإحياء حفل بطولة كأس الخليج

وصل الفنان العراقي ماجد المهندس، إلى العراق رفقة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بعد فترة غياب طويلة؛ من أجل إحياء حفل ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي تقام في مدينة البصرة لأول مرة التي ستجمع منتخبي العراق وسلطنة عمان.

ختام خليجي 25 يجمع العراق وعمان

كان المهندس أول ما وصل للمدينة العراقية قام بتقبيل أرض المدينة التى ابتعد عنها لسنوات طويلة بسبب الحرب.

ماجد المهندس يجتمع مع أحلام الشامسي

يذكر أن الفنان ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية جديدة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نهاية العام الماضي بعنوان«لندن».