ماجد المهندس يقبل أرض مدينة البصرة عند وصوله لإحياء حفل بطولة كأس الخليج
كتب:
محمود الرفاعى
06:37 م | الخميس 19 يناير 2023
ماجد المهندس
وصل الفنان العراقي ماجد المهندس، إلى العراق رفقة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بعد فترة غياب طويلة؛ من أجل إحياء حفل ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي تقام في مدينة البصرة لأول مرة التي ستجمع منتخبي العراق وسلطنة عمان.
ختام خليجي 25 يجمع العراق وعمان
كان المهندس أول ما وصل للمدينة العراقية قام بتقبيل أرض المدينة التى ابتعد عنها لسنوات طويلة بسبب الحرب.
فيديو وصول الفنان ماجد المهندس والفنانه أحلام إلى البصرة لاحياء حفل ختام بطولة خليجي زين 25#خليجي_زين25#قنوات_الكاس#خليجي25#العراق_عمان#كأس_الخليج pic.twitter.com/oElZPn86vP— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
ماجد المهندس يجتمع مع أحلام الشامسي
يذكر أن الفنان ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية جديدة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نهاية العام الماضي بعنوان«لندن».