تكريم ميسي مستمر بعد كأس العالم.. زراعة حقل ذرة أرجنتيني على شكل وجهه

احتفل العديد من الأرجنتينيين بتتويج بلادهم بقلب كأس العالم للمرة الثالثة والأولى من عهد الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، بينما احتفى الملايين في دول أخرى بالنجم ليونيل ميسي بعد قيادته التانجو للفوز بالمونديال، وتنوعت مظاهر الاحتفال من رسم جداريات لـ«ميسي» أو وشم على ظهورهم، وكان آخر مظاهر الاحتفال لمزارع أرجنتيني يعيش بإسبانيا، رسم صورة ليونيل ميسي على حقل ذرة كبير، حيث ظهر بطريقة احترافية مختلفة.

صمم المزارع ماكسيميليانو سبيناز حقل خصيصًا لصورة ليونيل ميسي، بحسب ما نشرته صحيفة «ABC» الأمريكية، وكان الحقل بلوس كوندوريس بمقاطعة قرطبة، حيث بدأ باختيار الأماكن التي يجب أن تُزرع فيها البذور، وقام بزيادة كثاقة البذور في مناطق معينة وتمت زراعتها بشكل دقيق ومنظم، وعندما نمت، ظهر وجة ليونيل ميسي واضحًا، في مشهد يمكن رؤيته من السماء أثناء استقلال الطائرة.

المزارع «سبيناز» قال: «بالنسبة لي ميسي لا يُهزم، الآن هم أبطال العالم، ويسعدني أن يتم التعبير عن ذلك من خلال زراعة المحصول، وهو الشيء الذي أعمل به وأتقنه».

الماكينة الزراعية.. وظهور وجه ليونيل ميسي

كارلوس فاريسيلي، مهندس زراعي، أكد لـ«ABC»، أنه باستخدام أدوات الترميز الجغرافي، تعرف الماكينة الزراعية المستخدمة مقدار البذور المناسبة لكل متر مربع كي يظهر وجه «ميسي» واضحًا، فالنباتات قريبة من بعضها، وتكون باقي أرضية الحقل أقل وضوحًا، حيث يتناقض اللون الأخضر الأكثر كثافة مع الأماكن التي يوجد بها عدد أقل من النباتات، هو نوع من أنواع الفنون الزراعية.

في بوينس آيريس.. جدارية «ميسي» بالبشت الخليجي

وخلال الاحتفال بتتويج الأرجنتين بطلًا لكأس العالم، قام ليونيل ميسي بارتداء البشت الخليجي هدية من أمير قطر وحققت الصورة انتشارًا وتفاعلًا كبيرًا، وأصبح البشت رمزًا لاحتفالات الأرجنتين، فقرر فنان أرجنتيني تخليدها بجدارية كبيرة في إحدى شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، وتداولت الجدارية على نطاق واسع.

جدارية البرغوث في كفر الشيخ

وفي مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، رسم الفنان التشكيلي الشاب كريم خضر جدارية لليونيل ميسي على جدران أحد الأندية بالحامول، وكانت الجدارية لصورة ميسي بزي التانجو، وفي حديث لصاحب الجدارية لـ«الوطن»، قال: «رسمت ميسي لأنه من أعظم اللاعبين، ويستحق مني تنفيذ رسمة له بكل حب وإتقان، وكان تخطيط من البداية بس قولت أسيبها لبعد ماتش النهائي».

الأرجنتين بطل لكأس العالم قطر 2022

وكانت الأرجنتين توجت بكأس العالم قطر 2022 في يوم 18 من شهر ديسمبر الماضي، وهي النجمة الثالثة للأرجنتين والأولى للبرغوث ليونيل ميسي بعد مسيرة طويلة لم يتوج فيها باللقب.