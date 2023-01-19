الرئيس السيسي: حريصون على اختيار أفضل العناصر بالكلية الحربية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه دائما ما يتواصل مع مدير الكلية الحربية على الأقل مرتين أسبوعيا للاطمئنان على صحة الطلاب، وحتى يكونوا شخصيات أمينة وشريفة وتحافظ على بناء بلادها بدمائهم وأرواحهم، مضيفا: «أهنئ الأسر والشباب على أول خطوة، وبطلب من الطلبة أنهم يكملوا لسه بدري».

وأضاف خلال كلمته أثناء تفقده الاكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، وذلك في تقرير يذيعه التلفزيون المصري، أن الكلية الحربية حريصة على اختيار أفضل العناصر للانضمام إليها بعد اختبارهم على مدار أشهر عدة حتى الالتحاق بالكلية الحربية.

وتابع: «بقول للمرأة المصرية كلنا مع بعض كدة ونحط أيدينا في أيدي بعض وننظم ونستحمل أكتر».