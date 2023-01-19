الرئيس السيسي: الحفاظ على أجسامنا وممارسة الرياضة أمن قومي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالطلاب الجدد بالأكاديمية العسكرية، إن التعلم بجانب الرياضة يوصلنا إلى بناء شخصية متزنة قادرة على تنظيم حياته في المستقبل، كما أن الحفاظ على أجسامنا أمن قومي.

وأضاف: «نتحدث عن أسلوب حياة وثقافة وآداب، ولازم تخلي بالك من وزنك وصحتك وتخلي عندك برنامج في حياتك عشان تقدر تكمل بشكل كويس، وينعكس على عملك وأسرتك».

وتابع: «لو فيه رياضة كويسة في مدارسنا ولاد وبنات يكون أفضل، وتبقى فكرة فهم الجسم واحتياجاته والحفاظ عليه جزء من الثقافة في حياتنا هتختلف عن كدا، ودا أمن قومي».

وأضاف: «تفتكروا حجم الفقد في الصحة العامة بسبب السمنة والتدخين كام، وكذلك حجم التكلفة التي تدفعها الدولة نتيجة عدم ممارسة الرياضة كام، وهي مؤشرات تتحملها الدولة، في فقد ساعات عمل».