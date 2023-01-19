السيسي: إحنا بنزيد 2 مليون كل سنة.. ومش أول مرة نقابل أزمة ونصمد ونعيش

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تعداد مصر يقدر بنحو 104 أو 105 ملايين نسمة، موضحًا: «السنة بنزيد فيها 2 مليون، وفيه عندنا ضيوف في مصر مبقولش عليهم اسم تاني، عددهم من 6 إلى 7 ملايين عايشين معانا، لما تيجي تعوز توفر لكل الـ105 ملايين طلباتهم ده أمر مش بسيط».

وأضاف خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، في تقرير يذيعه التلفزيون المصري: «مش فلوس بس، لكن تنظيم، لأن أسعار السلع مبقتش زي الأول ولكن زادت، إحنا بنخلي شبكة من المنافذ وعربيات التوزيع للمنتجات تكون موجودة في أقرب ما يمكن للمناطق السكنية حتى لا تكون الأسعار ضاغطة».

وتابع: «لم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع، فيه خوف عند الناس وأنا ملاحظ ده، بس مش موافق عليه خالص، هو إنتو أول مرة تشوفوا مشكلة ولا إيه، أول مرة يا مصريين تقابلوا أزمة؟.. في السنين اللي فاتت دايما بنشوف أزمات، ومصر صمدت وعاشت وهتصمد وهتعيش، صمدت بالحكومة؟.. لأ صمدت بالناس والشعب، بيكم يعني».