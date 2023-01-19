السيسي لمجموعة من طلاب الكلية الحربية: لابد أن تكونوا قدوة ومثلا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها حديثة لعدد من كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، «أنتوا هتبقوا مسؤولين عن جنود وضباط صف، يعني إنك تشكل في فصيلتك أو سريتك أو كتيبتك أو موقعك روح إيجابية، وحالة فهم جيدة في كل الأوضاع».

وأضاف: «هذا ليس في العسكرية فقط، لكن في الحياة المدينة أيضا، لأنك ستعمل مع جندي له أسرة وبيت، ولو مكنتش قادر تتفاعل معاه على ضوء ظروفك أنت هتظلمه».

وتابع: «في القوات المسلحة القائد القادر على تشكيل رأي عام إيجابي داخل وحدته، هيكون قائد ناجح للغاية، ولازم تكون قدوة ومثل».