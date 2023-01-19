السيسي للمصريين: مفيش مجال للخوف أبدا.. الأمور هتبقى أحسن إن شاء الله

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنة للشعب المصري، قائلا: «مفيش مجال أبدا والله للخوف والقلق، إحنا بخير وسلام الحمد لله، وكل الأمور موجودة، والأمور هتبقى أحسن من كده إن شاء الله، عندكم شك؟».

أضاف خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، في تقرير يذيعه التلفزيون المصري: «أوعوا تفتكروا إني بقول كلام معنوي، والله العظيم أنا مطمئن جدا بالله مش بينا، وإن كانت الظروف صعبة مفيش مشكلة هتعدي، وبكرة الأيام دي تبقى زي الأيام اللي قبل كدة ونقول ياما قابلتنا مشاكل».

وتابع: «افتكروا كدة لما كان يتقال إن فيه الأشرار فجروا جامع ولا كنيسة أو هجموا على كمين وشوفوا مصر كلها زعلانة، طب ده تجاوزناه؟ عبرناه؟ خلص؟ أه أومال إيه، أنا جاي عشانكم (يقصد أهالي الطلاب)».

وأردف: «كل سنة ببقى حريص على إني أكون موجود في المناسبة دي مع الأسر دي غني أنجبت وقدمت أولادها لمصر وبقوا موجودوين معانا هنا، وآجي هنا عشان أقول متشكر».