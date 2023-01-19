تفاصيل أول فيلم عربي روائي بطله أسد حقيقي

تستقبل دور العرض، فيلمًا سينمائيًا جديدًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، من بطولة أسد، يحمل اسم «الآنسة لارا»، حيث يُعد أول فيلم عربي روائي بطله «أسد» طوال الأحداث، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج أمير شاكر.

فكرة جديدة ومختلفة تُنفذ للمرة الأولى

وكشف فتحي الجندي، لـ«الوطن»، تفاصيل فيلم «الآنسة لارا»، موضحًا أنّ العمل من بطولة أسد حقيقي، يجمعه مشاهد مع العديد من الفنانين خلال الأحداث، «فكرة جديدة ومختلفة، تُنفذ للمرة الأولى، والتجربة شهدت العديد من الصعوبات».

تعرف على أبطال فيلم الآنسة لارا

وأوضح أنّ فيلم الآنسة لارا، من بطولة أحمد سلطان، وهاجر الشرنوبي، منى عبد الغني، عماد رشاد، عفاف رشاد، وآخرين، بجانب أشرف الحلو.

وفي سياق آخر، تواصل هاجر الشرنوبي تصوير مسلسل أم البنات، بطولة الفنانة سهير رمزي، ومنة عرفة وياسمين جمال ومحمد مهران وحامد الشرابي، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

وتجسد سهير رمزي، شخصية أرملة اسمها ليل، وهي أم لـ5 بنات في مختلف مراحلهن العمرية، وذلك في مستوى اجتماعي بسيط، تتورط الأم في جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت والتشويق.