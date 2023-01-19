محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمناقشة نتائج المسح الاقتصادي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنّ المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية مساحة وتعدادًا، وتحتاج إلى بذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها، مؤكدًا أنّ اختيارها لتنفيذ إجراء المسح الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية، جاء لكونها المحافظة الوحيدة التي وضعت خطة استراتيجية وأهدافًا ومؤشرات أداء، فضلًا عن أدائها المتميز في جميع القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية طموحات المواطنين.

مناقشة نتائج المسح الاقتصادي بمحافظة الشرقية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لاستعراض وعرض نتائج المسح الاقتصادي بالمحافظة بعد الانتهاء من مرحلته الأولى، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والدكتور أحمد مجدي مسؤول برنامج التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية والمنسق الفني لمشروع قوى عاملة مصر Usaid، ومسؤول ملف التنمية الاقتصادية والدكتور حسام يونس استشاري التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية ورضوى عمارة ومحمد مصطفى ممثلي قوى عاملة مصر وفريق التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

الوقوف على مشكلات المواطنين وحلها

وأوضح «غراب» أن المحافظة تنتهج سياسة الإدارة الهادئة وفق معايير تتماشى مع أساليب الإدارة الحديثة لتحقيق النجاح والإنجاز للملفات المهمة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، لتحقيق رضا المواطن، والوقوف على مشكلات والخروج بنتائج مفيدة لاستثمارها في تحقيق الاستفادة للمواطنين، مشيدًا بدور نائبي المحافظ والخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، في متابعة تسلسل إجراءات المسح الاقتصادي للوصول إلى الأهداف المرجوة منه، لتحقيق التنمية الاقتصادية على أرض محافظة الشرقية.

وأضاف مسؤول برنامج التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية، أن الشرقية من أفضل محافظات الجمهورية في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالنتائج التي حققتها على الطبيعة من خلال جمع البيانات عن القطاعات المختلفة وإعداد قاعدة بيانات موضح بها وصفًا تفصيليًا لكل قطاع تنموي وتحديد الميزة التنافسية لكافة القطاعات المختلفة.

بينما أوضح ممثلو قوى عاملة مصر، أن فريق عمل المشروع بالمحافظة تميز بالكفاءة والدقة في جمع المعلومات والعمل لأوقات طويلة، نتيجة نقل الطاقة الإيجابية من القيادات لهم لأداء عملهم على الوجه الأكمل، مشيدين بدور المحافظ في تهيئة الأجواء المناسبة للعاملين لإنجاز أعمالهم.