أماكن معارض «أهلا رمضان» في الشرقية.. سلع ولحوم بأسعار مخفضة

أقامت محافظة الشرقية بالتعاون مع الجهات المختصة عدة معارض «أهلاً رمضان» في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية لمحاربة الغلاء.

مكافحة الغلاء وتوافر السلع الغذائية

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي باسم محافظ الشرقية إنه جرى التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والغرفة التجارية ووزارة التموين لإقامة معارض أهلا رمضان بإشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في إطار العمل على مكافحة الغلاء وتوافر السلع الغذائية وغير الغذائية بمعارض أهلا رمضان المُقامة بجميع أنحاء المحافظة بأسعار مخفضة.

ولفتت «عبدالعظيم» إلى أنه جرى الانتهاء من إقامة عدد كبير من المعارض والتي تشهد إقبالاً من المواطنين لشراء احتياجاتهم، وجار استكمال معارض أخرى بالإضافة إلى الشوادر ومنافذ البيع بأسعار مخفضة التابعة للداخلية وجمعيتي والغرفة التجارية.

أماكن معارض أهلا رمضان بالشرقية

مدينة الزقازيق: المعرض الرئيسي بميدان عرابي

مركز الزقازيق: كارفور - طريق القنايات - هايبر السلام - طريق شيبة

العاشر من رمضان: هايبر وان - طريق الإسماعيلية أمام جهاز العاشر من رمضان

صان الحجر: المعرض الرئيسي - صان الحجر القبلية بجوار مجلس المدينة

منيا القمح: خير بلدنا ( خضروات وفواكه) - الطريق الدائري

بلبيس: المعرض الرئيسي - مجدي الصعيدي - أمام بوابك مجلس المدينة

القرين: المعرض الرئيسي داخل مجلس المدينة

أبو كبير: المعرض الرئيسي - الطريق الدائري السيد عبده نصر

ههيا: المعرض الرئيسي - مضيفة السنترال أمام مزلقان منيا القمح

شادر ثابت - مضيفة السنترال أمام مزلقان منيا القمح.

أولاد صقر: المعرض الرئيسي - شارع البحر بجوار مجلس المدينة.

كفر صقر: المعرض الرئيسي أمام مجلس المدينة، ومنفذ شادر لحوم شارع السنترال بجوار الإدارة الصحية، ومنفذ شادر لحوم بجوار الإدارة الصحية، ومنفذ لبيع السلع الغذائية بجوار برج السحيلي شارع البحر.

الحسينية: المعرض الرئيسي نادى الحسنية، ومعرض المدينة شادر بيع الحوم أولاد بدران بجوار مجلس المدينة، ومعرض المدينة شادر بيع الحوم بجوار النادى الرياضي، وشادر بيع الحوم بجوار مجلس المدينة.

أبو حماد: المعرض الرئيسى أمام مجلس المدينة

مشتول السوق: معرض الطريق الرئيسى بجوار مدرسة الثانوية الصناعية.

فاقوس: معرض أهلا رمضان جاري التجهيز أرض الهابي لاند بمدينة فاقوس بجوار مزلقان السكة الحديد بوسط المدينة.

الإبراهيمة: معرض البرنسولي هايبر دنا الجلالية شارع اللواء عبدالعزيز شارع بورسعيد.

القنايات: معرض أهلا رمضان مدينة القنايات

ديرب نجم: هايبر المنار أمام مدرسة السويدي، ومعرض آخر جار الإعداد له بجوار مسجد النصر.