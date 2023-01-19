طقس الإسكندرية غدا.. غيوم وأمطار من خفيفة إلى متوسطة

يشهد طقس الإسكندرية غدًا الجمعة أجواء معتدلة على جميع أنحاء المحافظة، مع برودة في الصباح الباكر وآخر الليل واستمرار انتشار الشبورة المائية صباحًا وغيوم جزئية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن طقس الإسكندرية غدًا، سيكون معتدلًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على عكس بداية فصل الشتاء، وانتشار الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات، مع عدم احتمالية سقوط أمطار بالإسكندرية من خفيفة الى متوسطة.

حالة طقس الإسكندرية غدا

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية غدا 21 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات، كما تشهد المحافظة أجواء غائمة جزئيا مع شدة الرياح الجنوبية الشرقية والتي تصل سرعتها 28 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين على مستوى البحر المتوسط، التي تشهد أمطارًا من خفيفة الى متوسطة مع هبوب رياح شديدة جنوبية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.