أغنية باسكال مشعلاني الجديدة تقترب من مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات

اقتربت أغنية الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني الجديدة «حبك مئذي» من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات السمعية، بعد ساعات من طرحها الأغنية.

«حبك مئذي» من ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد

الأغنية من كلمات حسين خليفة وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع ملحم أيضا ومكساج ومسترينج جوزيف كرم، ومن إخراج زياد خوري، وإنتاج باسكال مشعلاني.

تقول كلمات الأغنية: «حبك مئذي، حطيتك جوى القلب دعست عليه ومشيت حطيتك جوى عيوني لحتى عم يتطلع حبك مئذي هد الجسم والروح، وأنت بتحس بلذه لما تجرح وتروح والله يا حبيبي معك قلبك خذو ومشي شفلك حدا غير يكون معك يتحمل كل شي أنت من هالوقت ورايح ما بتعنيلي شيء».

باسكال مشعلاني، كانت قد طرحت منذ فترة أغنية «على بيروت» من كلمات وائل الأشقر، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وماسترينج جوزيف كرم، وإخراج زياد خوري.