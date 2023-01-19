ضبط 5 ملايين عبوة شاي مقلدة داخل مصنع غير مرخص في الغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط 5 مليون عبوة شاي، ونسكافية مقلدة، ومغشوشة داخل مصنع غير مرخص، بمركز طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة.

حملة تفتيشية موسعة

كان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، علي رأس حملة تموينية مكبرة، ضمت كلا من ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الخولى مدير الرقابه ومحمد شعبان ومحمد الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط الآتي.

ضبط 5 ملايين عبوة

مصنع غير مرخص، يقوم بتقليد العلامات التجارية لشركات كبرى ليبتون والعروسه ونسكافيه وبيكنج باودر وجيلى دريم وفانيليا تاج الملوك وبحصر المضبوطات، كانت عبارة، عم 5000000 عبوه وثلاثة طن خامات وتم تشميع المصنع، ومصادرة الآلات والمعدات، بحضور مجلس المدينه وتحرر محضر بالواقعه.

جاء ذلك خلال قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات مكثفة، علي الأسواق لضبط الخارجين والمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع الغذائية.