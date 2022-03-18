ضبط 3 أطنان عصائر بودرة في مصنع غير مرخص بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ضبط إدارة مراقبة الأغذية 3 أطنان عصير بودرة بطعم المانجو والبرتقال وتمر هندي بودرة أثناء المرور على مصنع غير مرخص لتعبئة العصائر والمواد الغذائية بالمنصورة.

حملات مكثفة وأحكام الرقابة على الأسواق

وقال «مكين»، في بيان، إن الحملة جاءت عقب التوجيه بحملات مكثفة وأحكام الرقابة على الأسواق ومحال ومعارض ومخازن بيع الأغذية وياميش رمضان في إطار استعدادات مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتوجيه لادارة مراقبة الأغذية لعمل حملة موسعة على منافذ تداول وتقديم الخدمات الغذائية على مستوى الدقهلية.

ضبط عدد 250 كرتونة عصير بودرة

وأضاف أن المرور أسفر عن ضبط عدد 250 كرتونة عصير بودرة كل كرتونة بها 20 كيس كل كيس 600 جرام باجمالي وزن 3 أطنان عصير بودرة طعم المانجو والبرتقال والتمر هندي وذلك لوجود خطر داهم في مكان التعبئة حيث تبين وجود ماسورة صرف صحي ووجود حمام يفتح علي مكان التشغيل ووجود بيارة صرف داخل المصنع، وعدم وجود ترخيص لتشغيل المصنع وتعرض المواد الغذائية للتلوث.

وأشار إلي أنه تم سحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.