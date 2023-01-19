الفنان دحمي التركي يشارك بأغنية جديدة في ختام بطولة كأس الخليج

يشارك الفنان دحمي التركي، في ختام بطولة كأس الخليج «خليجي 25» بأغنية جديدة حملت اسم «كل العرب أخوة»، التي أقيمت في أعقاب مباراة العراق وعمان، حيث جرى إطلاق المباراة النهائية للبطولة في موعدها الطبيعي.

التركي: كأس الخليج كرنفال رياضي كبير

وقال «التركي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مشاركته بأغنيته الجديدة في النسخة الخامسة والعشرون من مسابقة كأس الخليج العربي، جاء لأهمية ذلك الكرنفال الرياضي الذي ينتظره الكثير من مواطني الدول الخليجية كل عامان، مشيرا إلى أن البطولة تقام كل سنتين وفيها تشارك المنتخبات الثمانية أعضاء اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

التركي: فازت البصرة بحقوق الاستضافة رسمياً وبإجماع الأعضاء

وأوضح الفنان دحمي التركي أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أعلن في 28 نوفمبر 2019 استضافة مدينة البصرة بالعراق تلك البطولة، بعد عدم ترشيح أي دولة خليجية بملفها في مواجهة العراق، حتى فازت البصرة بحقوق الاستضافة رسمياً وبإجماع الأعضاء.

وأكد الفنان أن حفل افتتاح كأس الخليج العربي أقيم يوم الجمعة 6 يناير 2023، على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، قبيل المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت ما بين العراق وعمان، حيث بدأ الحفل بكلمة من «السندباد البحري»، الشخصية الأسطورية، التي كانت تنطلق من البصرة للتجارة عبر البحار والمحيطات، من حكايات ألف ليلة وليلة.

عروض غنائية في حفل بطولة كأس الخليج

وشمل الحفل عروضا للمغني «حسام الرسام» والمغنية «رحمة رياض»، والعديد من الدلالات الرمزية التي تُعبر عن تاريخ العراق عبر مؤثرات بصرية، ومجسمات تاريخية لحدائق بابل المعلقة وبوابة عشتار، وإنجازات الحضارات المتعاقبة في العراق، وعرض مجسمات عبر تقنية الـ«هولوجرام» لصروح في الدول المشاركة، مثل مجسم جامع الشيخ زايد في أبو ظبي، وأبراج الكويت.

جدير بالذكر أن العراق تحتضن البطولة للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1979، التي أُقيمت في العاصمة العراقية بغداد.