بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في انهيار جدار ملعب كرة قدم بالبحيرة

لقي طفل مصرعه، وأصيب 3 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جرّاء وقوع حادث جدار عليهم في ملعب كرة قدم بقرية الحوتة، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى العام، وحُرر محضر بالواقعة.

انهيار جدار ملعب كرة قدم في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل و3 آخرين مصابين بجروح متفاوتة، جراء انهيار جدار ملعب كرة قدم بقرية الحوتة بدائرة المركز وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «محمد.ط.ش» 15 سنة، مقيم قرية الحوتة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء المصابين في الحادث

وأصيب في الحادث كل من: «إبراهيم.س.م»، 13 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، «محمد.م.م»، 10 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف داخلي، و«أدم.ا.ح»، 10 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.