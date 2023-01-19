فيّ فؤاد تشارك ضمن فريق عمل فيلم الهامور السعودي

تشارك الممثلة السعودية فيّ فؤاد، ضمن فريق عمل الفيلم السينمائي «الهامور» الذي يتناول أحداث أكبر عملية احتيال شهدتها السعودية، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بالمملكة ابتداءً من اليوم.

والفيلم من إخراج عبد الإله القرشي، وكتابة هاني كعدور وعمر باهبري، وتشارك فيّ فؤاد في بطولته مع فاطمة البنوي، فهد القحطاني، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، خيرية أبو لبن وحسام الحارثي.

تشارك فيّ فؤاد في بطولته مع فاطمة البنوي

تدور أحداث فيلم الهامور، في إطار من الدراما والكوميديا السوداء، حول قصة هامور سوا، أشهر عملية احتيال في تاريخ السعودية، التي وقعت في بداية الألفينيات، عندما قام أحد رجال الأعمال، بتشكيل شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح خيالية وهمية، ليصل عدد ضحاياهم إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ قيمتها مليار و400 مليون ريال سعودي.

أحدث أعمال فيّ فؤاد فيلم «90 يوم»

أحدث أعمال فيّ فؤاد فيلم «90 يوم» الذي عُرض في دور العرض السينمائية بالسعودية في أغسطس الماضي 2022، وهو من إنتاج فيصل الحربي ومؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني، وتأليف وإخراج خالد الحربي، وبطولة فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، بدر المطرفي، وود أسامة، سناء بكر يونس وعبد العزيز السكيرين وخالد الحربي.

وبالتزامن مع الفيلم، تم عرض مسلسل فقد على منصة شاهد، الذي شاركت فيّ فؤاد في بطولته مع ميلا الزهراني، فيصل الدوخي، ليلى السمّان ونورا عصر، والمسلسل من تأليف سمير عارف وإخراج محمد الفهادي.

ومن الأعمال المنتظر عرضها والتي شاركت فؤاد في بطولتها مسلسل آدم وحواء، الذي يتناول العلاقات بين الرجل والمرأة بأشكالها المختلفة، سواء الزمالة أو الصداقة أو الزواج، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية مثل الخيانة والأمراض النفسية.

وهو من تأليف علي شمس وإخراج حسين الحليبي، وبطولة سعاد علي، هدى الخطيب، ابراهيم الزدجالي، وميساء مغربي. بالإضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل منهو ولدنا، من إخراج منير الزعبي وتأليف سامي الفليح.