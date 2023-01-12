مصريون أبدعوا في كتابة المصحف بأيديهم.. «فن وحب»

لم يعد من المستحيل كتابة الآيات القرآنية بخط اليد، فهناك عدد كبير من المصريين أدهشوا الجميع بمهاراتهم وإبداعهم في كتابتها على غرار الرسم العثماني، فحبهم له جعلهم يملكون الصبر الكافي لرسم الزخرفة، وتشكيل الحروف، ومراجعة الأخطاء، وتستعرض «الوطن»، بعضا منهم لإبراز موهبتهم الفريدة من نوعها.

«السلاموني» يكتب المصحف في 6 شهور

«سلامة السلاموني»، صاحب الـ40 عاما، والذي يعمل رئيس قسم مراجعة المصحف بإحدى دور النشر، وهو أب لابنتين، والذي أنهى كتابة المصحف في 6 أشهر فقط، يحكي لـ«الوطن» سر رغبته في كتابة المصحف: «استغرقت الكتابة ما يقرب من 6 أشهر، وكان من أكتر الصعوبات هو الخوف من عدم الاستمرار، أو التكاسل بسبب مشقة العمل».

وكتب «السلاموني» المصحف كاملًا وبعد الكتابة راجعه للتأكد من الالتزام بتشكيل 114 سورة في 604 صفحة، موضحًا: «لم اكتف بكتابة الآلاف من الكلمات، بل عملت على زخرفة بداية السور، فضلًا عن مراجعة الصفحة بعد إتمامها والتأكد من عدم وجود أخطاء في أي حرف، وبدأت الكتابة في 1/1/2018 وأنهيتها في 14/6/2018».

فاطمة تكتب المصحف في 5 شهور

لم تكن حالة «السلاموني» هى الوحيدة من نوعها، فهناك أيضا « فاطمة يوسف عدلي»، وهى طالبة التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر في أسيوط، وقد نجحت في كتابة المصحف بيدها في مدة لا تتجاوز الـ5 أشهر، وقالت في حوار لها لموقع تلفزيوني، أنها بسبب تشجيع عائلتها استطاعت حفظ القرآن في سن 15 عامًا، أما هدفها من كتابة المصحف فهو التأكد من أنها تحفظه غيابيًا، بالإضافة إلى إتقان وتحسين الخط العربي، ومشابهته للرسم العثماني.

«سعد» صاحب محل ملابس كتب القرآن في 3 سنوات

بينما كان سعد محمد حشيش، ابن محافظة الغربية، يعمل خطاطا وصاحب محل ملابس، والذي عكف على كتابة آيات القرآن لمدة 3 سنوات، ليكتب أطول مصحف في العالم.

وفي حواره لموقع العربية قال «سعد» أنه فكرته أساسها كتابة المصحف بيده، وأن يكون المصحف به الكثير من الزخارف والألوان بحيث تكون مريحة للعين، وفي نفس الوقت جذابة: «استخدمت أدوات بسيطة لا تمثل ضغطا على إمكانياتي المادية، فاستعملت مواد مخلوطة بالألوان من العطارين».