مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم.

حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وأكد مصدر طبي في المنوفية، أنه فور تلقي الإخطار بوجود حادث على الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، موضحًا أن حالتهم مستقرة وتم وضعهم تحت الملاحظة والمتابعة من قبل الأطباء للتأكد من سلامتهم.

أسماء المصابين في حادث الطريق الإقليمي

وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين في الحادث هم، محمد شعبان يوسف 30 عامًا، مقيم بسيون الغربية، أحمد جمال حجازي 28 عامًا، مقيم بالمحلة الكبرى بالغربية، محمد يسري عبد المعطي 30 سنة، مقيم بكفر الزيات بالغربية، بينما توفي مصطفى سعيد فرج، 28 عامًا، مقيم بقرية فيشا الصغرى.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.