وكيل «تموين المنوفية» لـ قناة الحياة: جميع السلع الغذائية متوفرة بتخفيض يصل إلى 30%

قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إن هناك إقبالا كبيرا على المعارض السلعية، وأن هناك حاليا ارتياح لدى المواطنين لإقامة تلك المعارض مبكرا 3 أشهر عن الشهر الكريم، خاصة أنها ساهمت في تلبية احتياجاتهم، في ظل موجة التضخم الحالية، وأن منافذ أهلا رمضان بالمحافظة تتضمن 12 معرضا كبيرا في 10 مراكز، منها 4 معارض في مركز قويسنا، بالإضافة إلى مشاركة 20 سلسلة تجارية.

كانت 10 معارض في السابق

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على قناة «الحياة»، أنه في السنوات الماضية كان عدد المعارض بمحافظة المنوفية لا تزيد عن 10 معارض، وتم التوسع حالياً بعد توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

وأكد على توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% على الرغم من الموجة التضخمية في الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم ضخ من 5 إلى 6 أطنان أرز بكل معرض يومياً والزيت من 200 إلى 500 كرتونة يومياً والسكر 2 طن يوميا.