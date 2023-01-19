تنظيم 750 ندوة في المنوفية للتوعية بخطورة الأمراض والوقاية منها

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، 750 ندوة تثقيفية للمواطنين في القري علي مستوي جميع المراكز والمدن خلال العام الماضي في إطار المبادرات المستمرة لتوعية المواطنين بالأمراض وكيفية الوقاية منها وتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية من الأمراض الخاصة بالسيدات وكيفية الوقاية منها.

عدد المشاركين في الندوات التثقيفية في المنوفية

وأكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في المنوفية، أنه تم تنظيم 750 ندوة تثقيفية وطبية للمواطنين في قري محافظة المنوفية، مشيرا إلي أن الندوات تشمل التوعية من انتشار الأمراض الفيروسية والأمراض الطفيلية، والكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين، والتعريف بكافة المبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها .

10 آلاف مستفيد من الندوات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن إجمالي عدد المستفيدين والمشاركين في الندوات التثقيفية في جميع القري يزيد عن 10 آلاف مواطن، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير بالندوات التي تنفذ في القري لزيادة الوعي لدي المواطنين في مواجهة الأمراض، موجها الشكر لكل الأطقم الطبية المشاركة في توعية المواطنين .