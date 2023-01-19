خريطة قطع المياه غدا عن بعض المناطق في 3 محافظات.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان انقطاع المياه غدًا الجمعة عن عدة مناطق منها أبوالريش بحري، و الشديدة، والمليقطة، والخطارة، والمقلة، ودارالنعيم، وبهريف، وذلك بسبب أعمال صيانة في خط 6 بوصة أمام الوحدة المحلية.

مواعيد قطع المياه

وحددت الشركة مواعيد قطع المياه غدًا الجمعة اعتبارًا من الساعة 8 مساء، وحتى الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري لمدة 12 ساعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المتأثرة بقطع المياه تدبير احتياجاتهم خلال هذه الفترة، وأعلنت توفير سيارات مياه صالحة مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

أماكن قطع المياه

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج قطع المياه غدا الجمعة عن عدة مناطق منها قرية أولاد نصير ولإدفا ونجع النجار والشعارنة مدمنو وأولاد عزام والقرى التابعة، فضلا عن ضعفها بالأدوار العليا ببعض المناطق الأخرى منها مدينة سوهاج وذلك للسدة الشتوية بداية من 9 صباحا وحتى 12 ظهرًا.

انقطاع المياه بالقاهرة غدًا

وأفادت شركة مياه الشرب بالقاهرة بانقطاع المياه غدا الجمعة عن مناطق منشية السلام، والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة من 11 مساء، ولمدة 24 ساعة لاستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسي ومحابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكي.