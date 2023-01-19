مدرس بكلية ألسن عين شمس توضح تفاصيل السؤال الخاص بأغنية «ويجز»

أثار امتحان الدراسات الأسلوبية للفرقة الرابعة بكلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغويات، اليوم، جدلا كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك و غيرها، وذلك بعد ورود سؤال يتضمن جزء عن أحد مغنيين الراب «ويجز».

و بدورها، أوضحت الدكتورة غادة بلال، المدرس بقسم اللغويات كلية الألسن وأستاذة المادة: «الامتحان لايوجد به مشكلة وسهلة وبسيطة جدا، والطلاب اعتادوا على تلك الامتحانات من قبل».

أسئلة الشعر الغنائي بقلم ويجز

وأضافت أن أسئلة الشعر الغنائي بقلم ويجز الذي وردت في إمتحان اليوم تتسق عامة مع طبيعة الأسئلة، و خاصةً مع طبيعة المادة العلمية، لعدة أسباب، تتمثل في أن مادة الدراسات الأسلوبية التي أدي بها الطلاب الامتحان هي مادة لغويات، الهدف منها تطبيق نظريات لغوية على نصوص إنجليزية و عربية متنوعة، و هو ما ذكر في توصيف المادة.

وأشارت أستاذة كلية ألسن عين شمس، إلى أن أستاذ المادة يعتمد في أسلوبه على تعرض (طلاب الفرقة الرابعة) لمختلف أنواع النصوص باللغتين السالف ذكرها بالفصحى والعامية، و بلهجات متعددة، وذلك بهدف التدريب على تحليل اللغة أيا كانت مدى صعوبتها أو غرابتها، بجانب أن إختيار النصوص العربية داخل الامتحان كان مبنيا على أساس التنوع ما بين الشعر الغنائي و العامية المصرية التى تقترب من الذوق العام للطلاب والتى تعتبر قريبة من سنهم، مؤكدة أن الامتحان لم يتضمن أي أجزاء أو كلمات من العامية المصرية لا تليق بأسلوب الامتحان، وأنها كلمات عادية محترمة تستخدم في الحياة اليومية.

الحرص على كسر حاجز الخوف أمام الطلاب

وتابعت، أن ما يشعر به الطلاب من عجز عادة يكون بناءً على خبرة تدريس تفوق العشرين عاما و خبرة تدريس مادة الدراسات اللغوية لمدة أربع سنوات، وذلك أمام النصوص المختلفة اعتقادا منهم بأنها غير قابلة للتحليل، مؤكدة: كنت أحرص على كسر حاجز الخوف أمام الطلاب بتدريبهم على مختلف النصوص الجديدة.