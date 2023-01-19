«ألسن عين شمس» تكشف أسباب سؤال أغنية ويجز في امتحانات الفرقة الرابعة

أوضحت الدكتورة غادة بلال، مدرس اللغويات قسم اللغة الإنجليزية، بكلية الألسن جامعة عين شمس، ما يتعلق بورود أسئلة عن الشعر الغنائي بقلم ويجز، الذي ورد في امتحان الدراسات اللغوية للفرقة الرابعة يناير 2023.

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحان لا يوجد فيه أي مشكلة إطلاقًا، موضحة أن أسئلة الامتحان سهلة وبسيطة، وتناسب جميع الطلاب، وهذا الجزء يتسق خاصةً مع طبيعة المادة العلمية وذلك للأسباب التالية:

1- مادة الدراسات الأسلوبية مادة «لغويات»، الهدف منها تطبيق نظريات لغوية على نصوص إنجليزية وعربية متنوعة، وهو ما ذكر في توصيف المادة.

2- يعتمد أستاذ المادة على تعريض الطلاب «طلاب الفرقة الرابعة» لمختلف أنواع النصوص باللغتين السالف ذكرهما بالفصحى والعامية بلهجات متعددة بهدف التدريب على تحليل اللغة أياً كانت مدى صعوبتها أو غرابتها.

3- اختيار النصوص العربية داخل الامتحان كان مبنيا على أساس التنوع بين الشعر الغنائي والعامة المصرية، التي تقترب من الذوق العام للطلاب، التي تعتبر قريبة من سنهم.

4- عادة ما يشعر الطلاب «بناءً على خبرة تدريس تفوق العشرين عاما وخبرة تدريس مادة الدراسات اللغوية لمدة أربع سنوات» بالعجز أمام النصوص المختلفة، اعتقادا منهم بأنها غير قابلة للتحليل، لذلك كنت أحرص على كسر حاجز الخوف أمام الطلاب، بتدريبهم على مختلف النصوص الجديدة

٥- لم يتضمن الامتحان في أجزاء العامية المصرية، أي كلمات لا تليق بل بالعكس كلها كلمات عادية محترمة تستخدم فى الحياة اليومية.

وأضافت الدكتورة غادة بلال في بيان سابق، أن مادة الدراسات اللغوية فرع من فروع اللغويات، ويجب فيها التطبيق على جميع النصوص الأدبية المختلفة سواء كانت قديمة أو جديدة، لافتة إلى أن الطلاب متعودين على نظام هذه الأسئلة ولا يوجد أي شكاوى منهم بعد أداء الامتحان.

قصة الاستعانة بأغنية ويجز في امتحان ألسن عين شمس

وأشارت إلى أن الهدف من وجود هذا السؤال، هو إعلاء الحس النقدي، ولابد من وضع نصوص باللغة العربية سواء بالفصحى أو العامية أو الإنجليزية في الامتحان، حتى يستطيع الطلاب المقارنة بين جميع الأشياء، والتطبيق بشكل صحيح.

طريقة مثالية للغاية مع تقارب عمر الطلاب لويجز

وتابعت «بلال»، أن هذه الطريقة مثالية للغاية وسبب وجود أغنية ويجز لتقارب عمر الطلاب من عمر ويجز، ويسمعونه كثيرًا، ويناسب العصر الذي نعيش فيه حاليًا.

وأكدت مدرس اللغويات، أنها حاولت التوصل إلى كاتب الأغنية قبل وضع الامتحان ولكن فشلت المحاولة ووضعت اسم المغني حتى يتم التوثيق فقط لا غير، متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا جزءًا من امتحان بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن جامعة عين شمس، سؤالًا من أغنية ويجز ويتضمن: عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانة تبخر سحري.